Зарубежные СМИ: Как в США решают задачи на финансовом рынке?

Крупнейшие банки США потратят $30 млрд на спасение First Republic — власти опасались, что этот банк рухнет вслед за Silicon Valley Bank, который прекратил работу в начале марта. Тогда же закрылся криптовалютный банк Silvergate Bank. Это вызвало панику на рынке и массовый отток депозитов. С серьезными проблемами столкнулся и банк First Republic: его акции рухнули, рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили его рейтинг, а Moody's планирует его пересмотр. Американские власти надеются, что вливание денег в кредитную организацию сможет защитить всю финансовую систему. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

The Guardian объясняет, почему First Republic вообще потребовалось спасать. Дело в том, что он обслуживает тех же клиентов, что и рухнувший Silicon Valley Bank, состоятельных жителей Калифорнии вроде Марка Цукерберга. И рынок решил, что First Republic будет следующим — его акции начали падать, а вкладчики стали забирать депозиты.

Больше всего в спасение First Republic вложили Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo — по $5 млрд, Goldman Sachs и Morgan Stanley внесли по $2,5 млрд. Американские власти назвали план проявлением беспрецедентной поддержки, которая демонстрирует устойчивость банковской системы. По данным The Washington Post, глава Минфина США Джанет Йеллен лично обсудила идею с исполнительным директором JP Morgan Джейми Даймоном, а потом они вдвоем обзвонили остальных банкиров.

Кстати, The Wall Street Journal напоминает, что Даймон участвовал в спасении финансовой системы США в 2008 году и тогда зарекся больше этого не делать. Газета полагает, что вливание денег может решить неотложные проблемы First Republic, но банку по-прежнему придется выживать в более жесткой деловой среде в мире высоких процентных ставок. Так или иначе, регуляторы надеются, что их план станет своего рода противопожарной преградой, и банковский кризис дальше не двинется.

