РБК: на станции нефтепровода «Дружба» снова нашли взрывное устройство

На нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили новое самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МВД. Оператор нефтепровода «Дружба» «Транснефть» пока не комментировал информацию РБК.

По сведениям РБК, взрывное устройство обнаружили около 14:40 16 марта рядом с трансформаторной подстанцией. Сотрудники Росгвардии обезвредили его. По версии ФСБ, бомбу могли сбросить с беспилотника.

15 марта представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что на станции «Новозыбков» обнаружили три взрывных устройства 14 и 15 марта. По его словам, вероятно, их сбросили с дронов. В разговоре с ТАСС господин Демин отмечал, что станция не прокачивает нефть с начала 2023 года.

В феврале сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреливали станцию 31 января, но это не повлияло на ее работу. 12 октября польский оператор трубопровода «Дружба» концерн Pern также заявлял об утечке на участке газопровода в Польше, по которому нефть поставляется в Германию. По результатам проверки оператор не выявил причастности третьих лиц к утечке.

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Олеся Павленко