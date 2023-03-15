«Транснефть» сообщила о взрывных устройствах на станции нефтепровода «Дружба»

На нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружены взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора газопровода «Транснефть» Игоря Демина.

По его словам, на территории станции вчера, 14 марта, и сегодня, 15 марта, обнаружены взрывные устройства в пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Сегодня в полдень также обнаружили еще одно взрывное устройство, которое сбросили с БПЛА.

Игорь Демин отметил, что станция с начала 2023 года не перекачивает нефть. Он утверждает, что целью атаки было убийство людей, на месте ведутся следственные действия. «Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода "Дружба"»,— сказал господин Демин.

1 февраля сообщалось, что вооруженные силы Украины 31 января обстреливали станцию, но этот инцидент не повлиял на ее работу.

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