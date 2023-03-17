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РФС утвердил состав сборной России на мартовские сборы

Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует 19 марта в Новогорске. Полный список доступен на сайте РФС.

На мартовский сбор вызвали полузащитника итальянского футбольного клуба «Торино» Алексея Миранчука и полузащитника «Монако» Александра Головина. Дебютировать в составе сборной России будут вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля РФС сообщил, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных. Матч должен пройти 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках. Российской сборной предложили участвовать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Российским футболистам нашли турнир по санкциям».

Милена Костерева

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