В Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболел 341 человек

На Кубани выявили 341 случай заболевания коронавирусом за минувшие сутки. По данным оперштаба региона, среди заболевших 220 женщин и 121 мужчина.

Больше всего пациентов с инфекцией выявили в Краснодаре (139), Новороссийске (20) и Тбилисском районе (17).

В Тимашевском и Тихорецком районах заболели по 16 человек. В Ейском муниципалитете и Сочи — по 11. В Кущевском районе зарегистрировали 10 случаев.

По восемь заболевших отметили в Армавире, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах. По семь новых пациентов выявили в Белоглинском, Каневском, Красноармейском и Северском районах. В Геленджике обнаружили шесть человек с коронавирусом. В Динском районе пять заболевших. В Анапе и Абинском районе выявили по четыре случая, по три — в Калининском, Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском районах. В Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Кореновском, Курганинском районах и Горячем Ключе заболели по два жителя, в Апшеронском, Кавказском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском и Успенском районах — по одному.

С начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 353 820 случаев COVID-19. С выздоровлением выписали 340 571 пациента, еще 11 163 — скончались.

Анастасия Донскова

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