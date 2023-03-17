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«Интернет — псевдодемократическая среда»

Один из самых издаваемых современных писателей России Алексей Иванов, творческий вечер которого с читателями состоялся 15 марта в Уфе, рассуждает о переплетении реального и виртуального миров.

Фото: Ксения Федорова

Фото: Ксения Федорова

Герой нашего времени — это особый литературный тип, а не типичный герой, которого все знают. Человек, личная драма которого совпадает с драмой эпохи. Обратимся к первоисточнику Лермонтова — когда писатель работал над романом, какая драма разворачивалась в стране? Уход с исторической арены аристократии. Аристократия обладала культурой, образованием, властью и деньгами – тем не менее, она ничего не могла сделать со страной и что-то дать ей. Она изжила себя и должна была уйти. Печорин воплощает в себе эту драму — он умный, образованный, тонко чувствующий человек, решительный, но пользу не приносит, только вред.

Поэтому, когда мы говорим о героях нашего времени, нужно смотреть на драму эпохи. Какая основная драма разворачивается сейчас в мире? Взаимоотношения человека и интернета, человека и машины: мы входим в эпоху, в которой не знаем как жить. Интернет устроен по другим законам, нежели реальный мир, но мы начинаем жить по тем законам, по которым живем в виртуальной реальности, это и становится драмой эпохи. Сейчас я выступаю перед вами потому, что я чем-то заслужил это внимание. Я писал романы, они пользовались определенной популярностью и теперь вы слушаете меня: таков закон реальной жизни. Для того, чтобы получить право голоса, надо что-то сделать. В виртуальной реальности правом голоса наделены все, все могут вещать сразу на всю Вселенную. Право голоса одинаково и у академика, и у школьника, порой мы не можем отличить их друг от друга, потому что они все анонимны. Что бы они ни говорили, они не несут ответственности за свои слова. А на идее ответственности основан институт авторитета. Потому что авторитет — это всегда ответственность за то, что ты говоришь.

Интернет — псевдодемократическая среда, и героем нашего времени станет человек, который в реальном мире начнет жить по законам мира виртуального. Если говорить об определенном социальном типе, то это блогер.

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