Турецкая оппозиция пообещала напомнить России о своем членстве в НАТО

Советник кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Унал Чевикёз рассказал Politico о планах в случае победы. По его словам, оппозиция будет стремиться к равноправным отношениям с Россией, но напомнит, что «Турция является членом НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Унал Чевикёз

Фото: Burhan Ozbilici / AP Унал Чевикёз

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Унал Чевикёз подчеркнул, что Турция продолжит выступать в качестве посредника между Россией и Украиной, в частности в вопросах зерновой сделки. «В настоящее время отношения между Турцией и Россией довольно асимметричны, поскольку Турция очень сильно зависит от импорта энергоносителей из России. В переговорах с Россией мы будем стремиться к равноправным отношениям, но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО»,— сказал он.

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь принять в них участие в качестве единого кандидата от «Республиканского альянса». 69-летний господин Эрдоган возглавляет страну с 2014 года.

Его оппонентом станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Среди своих целей 74-летний политик называл возвращение к парламентской системе правления, которая была ликвидирована господином Эрдоганом в 2017 году.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Турецкие выборы становятся многограннее».

Милена Костерева