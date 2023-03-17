Четвертого погибшего обнаружили после пожара в ростовском погрануправлении ФСБ

На территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону найдено тело еще одного погибшего, сообщил портал 161.RU со ссылкой на собственный источник. Официальной информации о количестве жертв происшествия до сих пор нет.

Согласно информации СМИ, тело погибшего полностью обгорело. Ранее «Интерфакс-Юг» сообщил о трех погибших и нескольких пропавших без вести. Глава Ростовской области Василий Голубев днем 16 марта проинформировал об одном пострадавшем в тяжелом состоянии. В ФСБ количество жертв не уточнили.

Пожар на территории пограничного управления ФСБ в Ростове разгорелся вчера днем. По данным властей, площадь, охваченная огнем, составила 800 кв. м. Причиной пожара, по предварительной версии, стала неисправность электропроводки, либо возгорание горюче-смазочных материалов в гараже управления.