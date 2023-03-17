В Минтрансе отрицают проблемы с заправкой российских самолетов в Турции

Российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. Проблем с их наземным обслуживанием, в том числе заправкой, нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет»,— сказал представитель ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне турецкое издание AirportHaber сообщило, что власти Турции запретили заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Отказ в заправке самолетов в Стамбуле также подтвердили источники «Ъ» в двух авиакомпаниях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские самолеты не ждут в Турции».

Олеся Павленко