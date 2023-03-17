«Ведомости»: Лукашенко прилетит в Москву 6 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву 6 апреля. Он примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, на мероприятии также будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании Высшего госсовета будут обсуждать борьбу России и Белоруссии с санкциями, а также вопросы безопасности. Об отдельных переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко газета не сообщает.

В последний раз Александр Лукашенко прилетал с визитом в Москву 17 февраля. Он провел переговоры с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Президенты обсуждали вопросы обороны, безопасности и развития интеграции в рамках Союзного государства, а также импортозамещение и антисанкционное взаимодействие. До этого они встречались в конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.

Олеся Павленко