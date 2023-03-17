«Ведомости»: Лукашенко прилетит в Москву 6 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву 6 апреля. Он примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, на мероприятии также будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.
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На заседании Высшего госсовета будут обсуждать борьбу России и Белоруссии с санкциями, а также вопросы безопасности. Об отдельных переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко газета не сообщает.
В последний раз Александр Лукашенко прилетал с визитом в Москву 17 февраля. Он провел переговоры с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Президенты обсуждали вопросы обороны, безопасности и развития интеграции в рамках Союзного государства, а также импортозамещение и антисанкционное взаимодействие. До этого они встречались в конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.