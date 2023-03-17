Совбез США назвал незаконными авиационные ограничения России над Черным морем

Координатор стратегических коммуникаций Совета безопасности США Джон Кирби назвал незаконными российские ограничения на полеты над Черным морем. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Они могут говорить, что хотят по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем», цитирует издание заявление представителя Совбеза США.

Господин Кирби отметил, что США продолжит полеты в указанном регионе.

Ранее в акватории Черного моря у берегов Крыма упал американский беспилотник MQ-9. По сообщению минобороны, аппарат пересек границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. В связи с этим к дрону направились российские самолеты средств ПВО для идентификации объекта. В ходе полета MQ-9 совершил маневр и потерял управление.

По версии Пентагона, российский самолет опасно сблизился с БПЛА, сбросил топливо и повредил лопасть винта американского аппарата, из-за чего военным США пришлось затопить беспилотник в море, поскольку он стал неуправляем. Ведомство опубликовало видео инцидента.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram