В Красноярском крае на 17% больше страдающих от алкоголизма, чем в среднем по стране

Красноярский край стал лидером по уровню алкогольной зависимости населения среди регионов России. Об этом в своем выступлении на сессии заксобрания региона сообщил глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. По его данным, потребление алкоголя на одного человека в крае составило 6,3 литра в год.

Как сообщил господин Речицкий в своем докладе, алкогольная зависимость в регионе на 17% выше общероссийской и на 8% выше, чем в среднем по Сибирскому Федеральному округу.

«За прошлый год в крае отравились алкоголем более тысячи жителей, еще 216 - умерли от токсического отравления. Гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено более 7 тыс. преступлений»,– перечислил глава Александр Речицкий.

По его оценкам, необходимо снизить показатель потребления алкоголя на душу населения в крае до 5,7 литров к 2024 году. Одним из путей решения проблемы может стать введение дополнительных ограничений продажи алкоголя на территории отдельных районов и населенных пунктов.Также профилактический эффект может оказать открытие четырех вытрезвителей, которые, как планируется, появятся в Красноярске, Норильске и Ачинске.

Как ранее сообщала FinExpertiza, в 2022 году в Сибири самый существенный рост розничных продаж крепкой алкогольной продукции отмечен в Республике Алтай (+17,8% к показателям 2021 года). На одного жителя этого региона в среднем в прошлом году приходилось 7,8 литра крепкого алкоголя (водка, коньяк, ликероводочная продукция).

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Сергей Балин