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Коммерсантъ FM
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РБК: авиакомпании могут остановить полеты на Sukhoi Superjet 100 из-за дефицита свечей зажигания для моторов

Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Это может привести к частичной или полной остановке полетов на SSJ100 в ближайшее время. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях.

В «ИрАэро» сообщили РБК, что у компании есть несколько запасных свечей и интенсивность полетов на SSJ100 пока не снижается. О дефиците свечей также сообщили в авиакомпании «Азимут». По словам председателя советов директоров перевозчика Павла Удода, авиакомпаниям предложили несколько вариантов решения проблемы, но налет SSJ100 в летний период не увеличат, пока они не пройдут сертификацию. Источники РБК в «Якутии» сообщили, что новых свечей у компании нет, но перевозчику должно хватить старых до конца 2023 года.

По информации РБК, в середине февраля письмо в Минпромторг о проблеме с нехваткой свечей зажигания направил заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов. В письме господин Панфилов отметил, что дефицит свечей ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров. По его оценке, ситуация может привести к риску частичной остановки полетов на SSJ100 существует «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов». Он также попросил Минпромторг ускорить процесс разработки свечей на научно-производственном предприятии «Молния» (входит в структуру «Ростеха»).

В свою очередь, в «Ростехе» подтвердили РБК разработку российских свечей зажигания для моторов. По словам представителя госкорпорации, работа по импортозамещению «идет полным ходом».

Олеся Павленко

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