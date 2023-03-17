Правительство поддержало запрет помещать под стражу по статье о неправомерном обороте средств платежей

Правительство России одобрило идею не помещать под стражу за нарушение ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщила «РИА Новости» замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева.

«Сейчас эта "резиновая" статья используется для заключения предпринимателей в СИЗО, как раньше применялась статья 156 (мошенничество)»,— заявила госпожа Авксентьева. Она отметила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативу о запрете заключения под стражу по ст. 187 УК РФ.

Снижение уголовного давления на бизнес и декриминализация экономических преступлений были одним из пунктов программы поддержки бизнеса после начала военной операции РФ на Украине. В феврале 2022 года президент пообещал обеспечить «большую свободу предпринимательской деятельности» и предсказуемость действий правительства в отсутствие геополитической стабильности.

9 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Среди прочего комплекс мер включает декриминализацию десяти статей Уголовного кодекса, в том числе статьи о незаконном предпринимательстве, нарушении правил выбросов и незаконное использование изобретения, полезной модели.

Подробнее о желаниях бизнеса — в материале «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».

Эрдни Кагалтынов