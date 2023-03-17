Скорректированная прибыль «Русала» по МСФО упала на 53% в 2022 году

В 2022 году скорректированная прибыль «Русала» по МСФО составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 году. При этом выручка за прошедший год выросла на 16,5% — до $13,97 млрд, следует из финансовых результатов (.pdf), опубликованных на сайте компании.

В 2022 году на 0,2% снизились объемы продаж «Русала». По итогам прошлого года компания реализовала 3,896 млн т алюминия и сплавов, говорится в документе.

Компания также объявила о том, что ей в 2022 году удалось нарастить производство на 1,9% (до 3,84 млн т) по сравнению с предыдущим годом. При этом «Русал» сообщил о снижении производства бокситов и глинозема на 18% (до 12,32 млн т) и 28,3% (5,95 млн т) соответственно.

Кроме того, в документе отмечается, что экстремальный рост цен на энергоносители и сырье вместе с укреплением рубля и усложнением логистики привел к росту себестоимости производства алюминия на 31,8%, до $2 190 за тонну.

В апреле ЕС ввел санкции против основателя «Русала» Олега Дерипаски. При этом экспорт алюминия в Европу продолжал расти. 24 февраля текущего года США ввели 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. По мнению аналитиков, «Русал» сможет перенаправить незначительные объемы, которые поступали в Северную Америку, на рынки Азии. Одним из основных покупателей металла становится Китай.

Эрдни Кагалтынов