Bloomberg: для перевозки нефти из США в Европу остались только супертанкеры

Санкции ЕС против нефтегазового сектора России и последовавшее за этим наращивание поставок российской нефти в Индию и Китай привели к тому, что на рынке образовался дефицит малых и средних танкеров. В результате почти весь экспорт американской нефти в Европу осуществляется супертанкерами вне зависимости от того, насколько они загружены. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супертанкер класса Suezmax

Фото: Jonathan Bachman / Reuters Супертанкер класса Suezmax

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

По словам Виктора Катона, ведущего аналитика Kpler, стоимость перевозки на супертанкере (вместимостью до 2 млн баррелей) сейчас составляет около $2,7 за баррель нефти. В то время как перевозка на судне вместимостью около 700 тыс. баррелей по тому же маршруту составляет примерно $8,5 за баррель.

По данным Bloomberg, в марте из США в Европу должны прибыть 11 супертанкеров и 16 судов класса Suezmax. Эти суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти по маршруту, в то время как год назад на их долю приходилось только 37% объема перевозок.

Как отмечает агентство, некоторые сверхкрупные танкеры выходят в рейс полупустыми, но стоимость такой поездки для трейдеров все равно сейчас оказывается ниже, чем на судах средней и малой вместимости.

Кирилл Сарханянц