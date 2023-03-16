Губернатор Аксенов сообщил о сбитом в районе Крыма БПЛА

В Сакском районе Крымского полуострова средствами ПВО сбили украинский беспилотник, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, ситуация под контролем.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил»,— написал господин Аксенов в Telegram.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии российского Минобороны, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине, а затем «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Американские военные утверждают, что причиной инцидента стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт MQ-9. Позднее европейское командование ВС США опубликовало запись потери MQ-9 Reaper. Севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper нашли в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 м.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Александр Дремлюгин, Симферополь