Миротворческий работник

Петербургская художница Марина Алексеева (р. 1959) создает художественные миры, притворяющиеся ярмарочными вертепами или кукольными домиками, в крошечных окнах которых тем не менее отражаются большие проблемы реального мира.

Текст: Анна Толстова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мужество», 2000-е

Фото: Марина Алексеева «Мужество», 2000-е

Фото: Марина Алексеева

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Подсматривать нехорошо, но художница Марина Алексеева вот уже два десятка лет заставляет зрителя подсматривать за чудесной, фантастической жизнью в маленькое, немногим больше замочной скважины, окошко ящиков, белых или черных, которые она когда-то остроумно назвала «лайфбоксами», «живыми коробочками». Заглянув в окошко, зритель видит нечто вроде сцены ярмарочного вертепа или комнаты кукольного домика: гостиную, кухню, ванную, кабинет врача, театральные подмостки, музейный зал, купе, тюремную камеру, землянку. Причем видит в мельчайших деталях, вплоть до латунного крана над раковиной, скатанного валиком одеяла на верхней полке или тесной печурки, где, натурально, бьется огонь. И едва успевает восхититься столь правдоподобной имитацией, как миниатюрное помещение внезапно оживает: в лилипутских интерьерах откуда ни возьмись появляются полупризрачные персонажи и немедленно принимаются чудить, обрастая птичьими головами и рыбьими хвостами, беспрестанно превращаясь черт знает во что, балерина — в поганку, доктор — в клистир, дятел — в неврологический молоточек, будто бы какой-то злонамеренный колдун накормил их волшебным порошком и твердит «mutabor».

Сказки, рассказанные этим веселым мультяшным языком, полны взрослых шуток на злобу дня. Взять, скажем, «лайфбокс» под названием «Хор», сделанный в 2015 году: на сцене клуба, между белых колонн и кумачовых занавесов, покрытых пылью брежневских времен, выстроились хористки с хористами и безбожно фальшивят официозно-пацифистское «Летите, голуби, летите», вот только голуби, летящие над их головами, норовят трансформироваться в боеголовки, сами ряды вокалистов — в Кремлевскую стену, а корпулентная дама-хормейстер — в царька в горностаевой мантии. Однако как бы ни были серьезны шутливые подтексты, в зрителе все равно просыпается ребенок, который едва ли сможет вспомнить и описать последовательность из двух-трех превращений, но захлебывается от восторга и никак не может оторваться от вуайеристского глазка. Столкновение разных типов иллюзии, материальной и нематериальной, когда предметная реалистичность обстановки контрастирует с фантасмагорией сюрреалистического спектакля, невероятно усиливает ах-ах-эффект.

Можно подумать, что над каждой «живой коробочкой» работали две руки — профессионального театрального макетчика и профессионального аниматора. Алексеева все делает сама, в одиночку, и макет, и видеоанимацию, а ее первоначальная художественная профессия далека от зрелищных видов искусства, театра и кино: накануне перестройки она окончила керамическое отделение Мухинского училища. Выбор керамики для молодого человека, стремящегося к свободе творчества, был логичен: в годы застоя «колыбель трех революций» переживала «ленинградское керамическое возрождение», связанное с партизанской деятельностью группы художников-керамистов «Одна композиция» (Михаил Копылков, Владимир Цивин, Александр Задорин, Наталья Савинова и другие), которой удавалось протащить в выставочные залы ЛОСХа инсталляции и объекты под видом декоративной «прикладнухи». В мифологию керамики встроен мотив сотворения мира из праха, но, немного проработав по специальности на ленинградском комбинате ДПИ и немного поваляв дурака в составе группы «Я люблю тебя, жизнь!», прославившейся ремейком «Медного всадника» в виде надувного шара, Алексеева принялась строить свои миры иными способами.

В середине 1990-х на художественной карте Петербурга возникла новая точка — галерея «Сельская жизнь» в «Деревне художников» в Коломягах. В роли галеристов, точнее — хозяев большого деревянного особняка с некоторыми симптомами стиля модерн на фасаде, выступала художническая пара, Марина Алексеева и Борис Казаков. Дом в Коломягах искали под мастерскую, где она могла бы писать ньювейверские картины, близкие по духу «новым художникам», а он, художник-график и режиссер-аниматор, близкий к кругу «параллельного кино»,— рисовать экспериментальные фильмы поверх старой кинопленки. Но размеры усадьбы оказались так велики, что пустующие пространства решили превратить в выставочный зал и киноклуб для единомышленников — соседей по «Деревне художников», митьков, «инженеров искусства», художников «Пушкинской, 10» и галереи «Борей». Всего в полуподпольной галерее на окраине города прошло около семидесяти выставок, к тому же с 1999 года Алексеева стала издавать литературно-художественный альманах «Сельская жизнь», мечтая сделать из него тотальное произведение искусства (так, в каждый номер помещали слайд ручной работы — фотообъект Игоря Лебедева). Круг авторов тоже был по преимуществу петербургский, за редкими, но яркими исключениями — в «Сельской жизни» состоялась публикация фрагмента «Ангелов и революции» Дениса Осокина, чуть ли не первая. Словом, к началу 2000-х Алексеева построила свой мир искусства — в смысле независимой институции и горизонтальных связей.

Марина Алексеева: «Изображение меня уводит и движет моей рукой» Прямая речь Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress Фото: PhotoXpress О керамике в Мухинском училище

В те годы отделение керамики в «Мухе» было самым продвинутым и современным, там можно было делать все что угодно: нашим педагогом была Ольга Некрасова-Каратеева, она входила в группу «Одна композиция» — это было объединение прогрессивных керамистов, которым многое дозволялось, потому что они занимались как бы прикладным искусством.

В те годы отделение керамики в «Мухе» было самым продвинутым и современным, там можно было делать все что угодно: нашим педагогом была Ольга Некрасова-Каратеева, она входила в группу «Одна композиция» — это было объединение прогрессивных керамистов, которым многое дозволялось, потому что они занимались как бы прикладным искусством. О сотворении мира

«Коробочки» возникли, потому что я хотела делать свой мир. Меня впечатляли панорамы и диорамы — тогда их было очень много, Бородинская панорама и так далее. Мне казалось, это так классно, когда настоящий предмет превращается в изображение предмета. Я не могла делать большие диорамы, но маленькую-то могла — так получились «лайфбоксы». Раньше я себя не ощущала художником, работающим со временем,— думала, что я «стационарный» художник. Но когда добавляется фактор длящегося во времени изображения и звука, происходит смешение всего и вся, получается настоящее синтетическое произведение.

«Коробочки» возникли, потому что я хотела делать свой мир. Меня впечатляли панорамы и диорамы — тогда их было очень много, Бородинская панорама и так далее. Мне казалось, это так классно, когда настоящий предмет превращается в изображение предмета. Я не могла делать большие диорамы, но маленькую-то могла — так получились «лайфбоксы». Раньше я себя не ощущала художником, работающим со временем,— думала, что я «стационарный» художник. Но когда добавляется фактор длящегося во времени изображения и звука, происходит смешение всего и вся, получается настоящее синтетическое произведение. О движущемся изображении

Когда я начинаю что-то делать с изображением, изображение меня уводит и движет моей рукой, оно само начинает происходить, я сама не знаю, что это будет потом, во что превратится. Какой-то общий сюжет я могу держать в голове — к примеру, это про матроса, но что с ним будет происходить, я заранее никогда не знаю.

В то же время стало заметно, что ее неоэкспрессионистской живописи тесно на холсте, что она стремится к выходу в третье и даже четвертое измерение — как коллаж, полиптих или же рассказ на манер комикса. Первые «коробочки» появились на публике в 2001 году и поначалу были интерьерами без видео — им предшествовала серия объектов «Секретики», сделанных по принципу известной детской игры. Как ни странно, главным источником вдохновения послужили вовсе не театральные макеты, а советские панорамы и диорамы (в 2018-м Марина Алексеева сделала настоящую «Диораму»: зритель мог войти в картину «Владимирка» и, усевшись посреди этой левитановской Via Dolorosa, слушать запись «Метели» Владимира Сорокина в авторском исполнении). После знакомства с инженером-оптиком Сергеем Карловым, вспомнившим о старинном фокусе с переотражением в стекле, Алексеева смогла перейти от статичных диорам в миниатюре к еще более древним формам ярмарочных развлечений. В 2008-м были выставлены «Виды на жительство», первая серия «живых коробочек», видео для которых делал Борис Казаков, но затем, обучившись азам анимации у мужа, Алексеева взялась оживлять свои «лайфбоксы» самостоятельно. Снимать всех, кто попадется под руку из числа друзей и домашних, без особого сценарного плана, дорисовывая невероятные метаморфозы на графическом планшете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Ворошилов», 1990 Фото: Марина Алексеева «Битва», 1990 Фото: Марина Алексеева Марина Алексеева, Борис Казаков. Инсталляция «Маршрутка», 2011 Фото: Марина Алексеева, Борис Казаков Лайфбокс «Поезд», 2013 Фото: Марина Алексеева Лайфбокс «Ванная», 2014 Фото: Марина Алексеева Лайфбокс «Поезд», 2013 Фото: Марина Алексеева Спектакль «Проза», режиссер Владимир Раннев, 2017 Фото: Олимпия Орлова Марина Алексеева, Владимир Раннев. Инсталляция «В шоколаде», 2019 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Лайфбокс «Escape», 2020 Фото: Марина Алексеева Марина Алексеева, Владимир Раннев. Инсталляция «Можем повторить», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Следующая фотография 1 / 10 «Ворошилов», 1990 Фото: Марина Алексеева «Битва», 1990 Фото: Марина Алексеева Марина Алексеева, Борис Казаков. Инсталляция «Маршрутка», 2011 Фото: Марина Алексеева, Борис Казаков Лайфбокс «Поезд», 2013 Фото: Марина Алексеева Лайфбокс «Ванная», 2014 Фото: Марина Алексеева Лайфбокс «Поезд», 2013 Фото: Марина Алексеева Спектакль «Проза», режиссер Владимир Раннев, 2017 Фото: Олимпия Орлова Марина Алексеева, Владимир Раннев. Инсталляция «В шоколаде», 2019 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Лайфбокс «Escape», 2020 Фото: Марина Алексеева Марина Алексеева, Владимир Раннев. Инсталляция «Можем повторить», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев

Как и в деятельности «Сельской жизни», в конструировании «лайфбоксов» чувствовалась особая любовь к интимным, камерным мирам. Поразительно, что в комнатах Алексеевой, далекой от какой-либо «социальщины», как и все ее ровесники, люди последнего советского поколения, у которых со школьных лет вырабатывался рвотный рефлекс на демагогию относительно общественной миссии мастеров искусства, оказалось невольно подсмотрено состояние перехода — от советской коммунальной нищеты к новорусскому потребительскому изобилию. И миры, собиравшиеся из старого советского мусора, материального и визуального, были — несмотря на все хулиганское остроумие художницы — исполнены ностальгического очарования. Но по мере того, как мусор заявлял, что не желает отправляться на свалку истории, интонация изменялась, а видео, приобретавшему все менее шутливый характер, становилось тесно внутри «коробочек».

В 2017 году видеофокусы вышли на большую сцену: Марина Алексеева начала работать вместе с петербургским композитором Владимиром Ранневым, и их совместный дебют, опера «Проза» в Электротеатре «Станиславский», где музыкально и визуально сталкивались тексты Чехова и Мамлеева, был увенчан всяческими лаврами и наградами. Вскоре счастливо сложившийся дуэт покинул сценическую коробку и занялся аудиовизуальными инсталляциями в свободном пространстве. В 2019-м в Венеции и Петербурге была показана инсталляция «В шоколаде» с настоящим шоколадным фонтаном, в струях которого возникали отблески советских символов и аллегорий вместе с отзвуками советского гимна,— в Москве на ВДНХ как раз в те дни завершалась реставрация «Каменного цветка» и других архитектурных памятников позднего сталинизма, так что ироническая рифма возникала в голове зрителя сама собой. В самом начале 2021-го в галерее Марины Гисич параллельно выставили сразу две инсталляции Алексеевой и Раннева — «Все включено» и «Можем повторить». Первая представляла собой тесную комнату, забитую всевозможной бытовой техникой, электроникой, девайсами и гаджетами: мониторы, магнитолы, холодильники, плиты, печи, вентиляторы, светильники, часы, телефоны и прочие статисты спектакля безудержного потребления наперебой включались, производя отвратительный звуковой и визуальный шум, нечто вроде довольного урчания в переполненном желудке. Вторая, напротив, была предельно аскетична: получить свою порцию видео- и аудиожвачки, скомпонованной из воинственной риторики, можно было, заглянув сквозь прорези внутрь видавшего виды жестяного гаража, словно в блиндаж сквозь амбразуру. Диптих, демонстрирующий диалектическую связь консюмеризма и милитаризма, заставлял вспомнить о пятом выпуске «Сельской жизни», изданном летом 2002 года: весь номер был посвящен войне, ее фантомным болям и воспоминаниям, пропитывающим отечественную культуру. В предисловии говорилось, что никто из авторов войны не застал и не знает.

Шедевр

«Рабочий поселок. Детали»

Марина Алексеева, Владимир Раннев

Аудиовизуальный перформанс. Пермь, 19 декабря 2021 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марина Алексеева, Владимир Раннев. «Рабочий поселок», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Марина Алексеева, Владимир Раннев. «Рабочий поселок», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Следующая фотография 1 / 2 Марина Алексеева, Владимир Раннев. «Рабочий поселок», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев Марина Алексеева, Владимир Раннев. «Рабочий поселок», 2021 Фото: Марина Алексеева, Владимир Раннев

Окна затягиваются полупрозрачной калькой, внутри устанавливаются проекторы, дом или машина превращается в полиэкранную видеоинсталляцию — этот технический прием Марина Алексеева впервые опробовала вместе с Борисом Казаковым, когда в «Сельской жизни» показывали «Кино в три окна» (2000), а по улицам Петербурга собирались пустить специальную художественную «Маршрутку» (2011). Однако в пермском проекте, сделанном благодаря энергии и авантюризму музея PERMM, количество перешло в новое качество: многоквартирный трехэтажный дом в Рабочем поселке, конструктивистском жилмассиве для рабочих Мотовилихинского завода, превратился в полиэкран, акустическую систему и соавтора грандиозного Gesamtkunstwerk’а. Либретто, положенное в основу музыкальной и визуальной партитур, было составлено из десятков интервью, которые художница взяла у жильцов. Видео проецировалось изнутри наружу — 38 окон жилых квартир, хозяева которых согласились пустить к себе видеотехников с проекторами, стали мониторами для единой синхронизированной трансляции. Музыканты МАСМа и вокалисты N’Caged, исполнявшие кантату Владимира Раннева, располагались на лестничных пролетах. Жители-соавторы и посторонние зрители созерцали спектакль, стоя во дворе на двадцатиградусном морозе,— в сорок минут уложились вся частные истории обитателей дома, рассказанные на фоне большой истории места, средоточия пермской оборонной промышленности и рабочего движения, от декабрьского восстания 1905 года в Мотовилихе до тревожных ожиданий декабря 2021-го.

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