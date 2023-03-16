За три года в Свердловской области переболели COVID-19 более 560 тысяч человек

С 2020 года в Свердловской области заразилось короновирусной инфекцией более 560 тыс. человек, умерло — около 11 тыс., сообщила заместитель областного министра здравоохранения Екатерина Ютяева на пресс-конференции, посвященной трехлетию пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт проверки тестов на коронавирусную инфекцию

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пункт проверки тестов на коронавирусную инфекцию

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, 16 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавирусной инфекции.

Екатерина Ютяева отметила, что тяжелее болезнь переносили пожилые люди и лица с нехроническими инфекциями. По ее словам, к началу пандемии в больницах региона было задействовано около 12 тыс. коечных мест, сегодня — чуть более 400. За период пандемии были перепрофилированы 59 медицинских организаций, сейчас функционирует только четыре.

С декабря 2020 года по март 2023 год вакцинацию от COVID-19 сделали более 3 млн свердловчан, 9 тыс. из них подростки в возрасте 15-17 лет. Госпожа Ютяева добавила, что поставок детской вакцины в Свердловскую область в ближайшее время не ожидается. В начале марта в регионе отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Она была введена с 5 октября 2021 года.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 239 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Эксперты прогнозируют, что коронавирус постепенно перерастет в обыкновенное респираторное заболевание.

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Дарья Башлыкова