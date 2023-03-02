В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Свердловской области отметили постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что за не сколько лет, пока действовал документ, охват вакцинацией взрослого населения региона составил 97,54%, а всего населения - 76,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Обязательную вакцинацию в Свердловской области ввели с 5 октября 2021 года. Изначально мера распространялась только на работников сфер образования и услуг, государственных и муниципальных служащих. Позднее перечень был расширен.

Вакцинироваться должны были работники здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, МФЦ, автовокзалов, аэропорта Кольцово, сотрудники сфер ЖКХ, энергетики, работники баз отдыха и культурных учреждений.

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