В Курской области хотят ужесточить ответственность владельцев домашних животных за их содержание

В курской облдуме сегодня, 16 марта, прошел круглый стол, посвященный отлову безнадзорных животных и содержанию домашних, рассказали в пресс-службе облдумы. Депутаты, сотрудники областного управления ветеринарии, представители муниципальных структур власти и зоозащитных организаций сошлись во мнении, что необходимо на законодательном уровне усилить ответственность владельцев домашних животных за их содержание, поскольку именно брошенные хозяевами питомцы составляют 70% от общего числа безнадзорных животных. Рассмотрение этого предложения будет включено в числе прочих в повестку одного из заседаний профильного комитета, сообщили в облдуме.

При этом, по данным областного управления ветеринарии, количество бродячих собак сокращается. Если в 2019 году показатель составлял 7,4 тыс. особей, то в 2022-м — уже 5,8 тыс.

Напомним, что Минприроды сейчас готовит новые правила для регулирования популяции бездомных особей. Федеральное ведомство намерено дать право региональным властям самостоятельно устанавливать «перечень мероприятий» по обращению с животными, у которых нет владельцев, следует из проекта поправок к профильному закону. Сейчас единственным способом регулирования численности бездомных животных является схема ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Чиновники уверены, что необходимы и «иные мероприятия» в этой сфере, которые должны проводиться по усмотрению руководства субъектов. При этом «гуманные основы, заложенные в Конституции и в законе»— то есть запрет умерщвлять животных— сохранятся, уверяют в Минприроды.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ».

Мария Старикова