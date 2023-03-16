60 тысяч самозанятых клиентов зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ

В 2023 году количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в статусе самозанятого или присоединились к сервису банка в качестве ранее зарегистрированных в ФНС пользователей, превысило 60 тыс. человек. Более 30 тыс. из них зарегистрировались в течение 2022 года.

После регистрации в данном сервисе самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ — ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5,7 млрд руб.

Для получения кредита самозанятым нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

Напомним, в марте РНКБ запустил новый социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых предпринимателей. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ помимо полного спектра банковских услуг свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах.

На первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля «Энергия весны» принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. Они оказывают бесплатные услуги желающим в рамках фестиваля, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты — лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались более 100 самозанятых.

Зарегистрироваться для участия в мастер-классах на фестивале «Энергия весны» можно на сайте probuy.rncb.ru. Подать заявку на участие в следующих этапах проекта можно, обратившись на горячую линию РНКБ 8-800-234-27-27, при этом нужно указать вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

Читайте нас в Telegram

РНКБ банк. rncb.ru