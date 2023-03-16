Военный суд приговорил к пожизненному заключению экс-полицейского по делу о терактах в московском метро в 2010 году

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по делу о терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году. Об этом сообщили российские информагентства.

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Ему также назначили штраф более 17 млн руб. по иску о возмещении ущерба в пользу московского метро. Гази Исаева также лишили специального звания полковник полиции.

Гази Исаева признали виновным в совершении двух терактов (ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ч. 3 ст. 209 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Из-за истечения срока давности его освободили от наказания по обвинению в незаконном обороте оружия.

Утром 29 марта 2010 года в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» взорвались две бомбы. Их привели в действие две террористки-смертницы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя лидер террористической и запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров.

Гази Исаева задержали в 2020 году. Следователи считают, что он доставил на автостанцию в Кизляре одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством для ее выезда в Москву. По версии следствия, Гази Исаев также состоял в «Имарате Кавказ» в 2009–2010 годах и предоставлял информацию о работе Кизлярского РОВД, используя служебное положение.

Гази Исаев не признал свою вину. В своем последнем слове, зачитанном 14 марта, он заявил, что «десятки лет боролся с терроризмом» в Дагестане и не может быть причастен к организации терактов в метро.

Подробнее о деле Гази Исаева — в материале «Ъ» «Полковнику рассекретили свидетеля и срок».

Олеся Павленко