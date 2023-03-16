Школу в районе Западного Обхода в Краснодаре планируют сдать в июле

Школу на 1550 мест, которую строят в Западном Обходе Краснодара, планируют сдать к июлю 2023 года. Первых учеников рассчитывают принять уже в сентябре, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Благодаря ответственному подходу подрядчика школу планируем принять раньше намеченного срока. Работы уже выполнены на 77%. Это очень важный социальный объект, который возводят в развивающемся районе, нуждающемся в социальной инфраструктуре»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Сейчас строители выполняют отделочные и фасадные работы и завершают благоустройство территории. Трехэтажную школу строят на территории 2,8 га по нацпроекту «Образование». Здание будет состоять из четырех блоков и переходной галереи. В образовательном учреждении разместят столовую, кабинеты, административные помещения, спортивные, актовые и читальный залы, а также театральную студию. Во дворе школы создадут спортивную площадку, зону для отдыха учащихся, а также проведения мероприятий и подвижных игр.

Строить школу начали в конце 2021 года. Она будет входить в большой кластер соцобъектов, состоящий из двух школ и шести детских садов. Строительство объекта выполняется с опережением сроков, ранее ее планировали сдать до конца 2023 года.

Татьяна Ручкина

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