Школу на 1550 мест в районе Западного обхода в Краснодаре достроят к концу 2023 года

В Краснодаре в районе Западного обхода продолжаются работы по возведению школы на 1500 мест. По данным пресс-службы администрации города, на данный момент новый образовательный объект находится на стадии прокладки инженерных сетей. Сдать школу, расположенную на территории в 2,8 га, планируют к четвертому кварталу 2023 года.

«Необходимо добиться того, чтобы вся необходимая социальная инфраструктура была в шаговой доступности для горожан. Для этого применяются различные механизмы, один из них — участие в национальных проектах, которые помогают увеличить количество возводимых объектов»,— отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Будущая школа будет состоять из административного блока, блока начальных классов и учащихся 5–11 классов, а также спортивной части, актового зада и столовой. Школа в 1550 учебных мест будет оснащена всеми необходимыми помещениями для комфортного проведения учебных занятий. Помимо гардеробной, медицинского пункта, спортивного зала, библиотеки также на школьном дворе будет размещаться рекреационная зона.

Александр Щербак

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