На Кубани построят новый общевойсковой полигон

На территории Краснодарского края построят новый общевойсковой полигон. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин 16 марта заложили камень под его строительство, сообщает пресс-служба партии.

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«Очень важно, что полигон (войсковой части.— прим.) развивается, совершенствуется его материально-техническая база. Важно, что она развивается в соответствии с теми требованиями, опытом, боевым опытом, который мы получаем в ходе специальной военной операции»,— отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО также передала войсковой части в Краснодарском крае новейшие мобильные тренажерные комплексы, разработанные компанией «Логос». Они помогут пройти экипажную подготовку танков Т-90, Т-80У, Т-72 и Т-55, на различных видах БМП, БТР, а также на автомобилях двойного назначения, таких как ЗИЛ-131 и УРАЛ-4320.

Татьяна Ручкина

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