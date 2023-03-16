ГК 1520: проблема импортозамещения в области ПО для ж/д инфраструктуры почти решена

В ГК 1520, крупнейшем строителе железнодорожной инфраструктуры в России, рассказали об импортозамещении оборудования и софта, отвечающего за возведение железных дорог и обеспечение безопасности движения поездов. По словам заместителя гендиректора по инновационному развитию и цифровой трансформации группы компаний Константина Хромушкина, 97-98% решений и комплектующих компании не зависят от зарубежных поставок, однако оставшиеся 2% микроэлектронных компонентов она вынуждена искать за границей.

С вводом санкций логистические цепочки полностью нарушены … В свое время мы сделали правильно — стратегические запасы определенных вещей, но они подходят к концу. Поиск новых элементов приводит к тому, что мы дошли до Вьетнама, до Арабских Эмиратов»,— сказал господин Хромушкин на конференции «Ъ» «Индустрия 4.0: перед лицом новых вызовов» в ответ на вопрос о том, удалось ли заменить поставки европейских производителей, осложнившиеся из-за санкций.

Кроме того, по его словам, 40% поставщиков, обязующихся привезти компоненты, могут не исполнить договоренности, потому приходится заказывать компоненты впрок — примерно вполовину больше, чем требуют текущие потребности, так как что-то может «не доехать».

Также Константин Хромушкин отметил увеличение сроков поставки микрокомпонентов. По его словам, ранее стандартный срок составлял 8-16 недель. «Сейчас, это не шутка, один поставщик пришел к нам и сказал: 300 недель»,— поделился он. По его словам, средний срок поставки сейчас составляет 270 дней, при этом приходится платить до 70% аванса.

В связи с этим компания начала создавать внутримодульную систему в своей архитектуре. «Если какой-то элемент недоступен, меняется не все платформенное решение, а заменяются модули, внутри компьютерных плат»,— рассказал господин Хромушкин.

Как ранее рассказал «Ъ» генеральный директор ГК 1520 Алексей Крапивин, с 2014 года ГК совместно с ОАО РЖД импортозаместила практически все оборудование систем управления поездов и элементов критической инфраструктуры. Константин Хромушкин отметил, что в 2014 году вопрос киберзащищенности систем компании встал наиболее остро, поскольку тогда еще использовались зарубежные системы, адаптированные под российские условия.

Подробнее об импортозамещении в сфере железнодорожной инфраструктуры — в материале «Ъ».