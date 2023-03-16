Володин сообщил, что отчет правительства перед Госдумой пройдет 23 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства России о работе за 2022 год состоится 23 марта. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта»,— пояснил господин Володин.

Он уточнил, что все заседание 23 марта будет полностью посвящено отчету правительства — состоится большое выступление премьер-министра Михаила Мишустина, также он ответит на вопросы парламентариев.

В рамках подготовки отчета премьер-министр проводит встречи с каждой из думских фракций. Кроме того, Совет Госдумы утвердил вопросы от фракций к отчету Михаила Мишустина. В этом году депутаты решили уделить особое внимание проблемам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Кроме того, партийцы интересуются мнением правительства о своих предложениях и сроками отзывов на свои инициативы.

Подробнее о подготовке депутатов Госдумы к отчету правительства читайте в материале «Ъ» «Сто вопросов по-взрослому».

Александр Кислов