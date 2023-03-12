Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 12 марта, сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин выступит в нижней палате парламента с отчетом работы правительства за 2022 год. Точная дата выступления премьера станет известна на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин и Вячеслав Володин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин и Вячеслав Володин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как написал господин Володин в своем Telegram-канале, «22–23 марта состоится заседание Госдумы, на котором с отчетом выступит председатель правительства».

В настоящее время в рамках подготовки отчета депутаты из профильных комитетов Госдумы встречаются с вице-премьерами и министрами правительства, а с 13 марта начнутся встречи фракций с премьер-министром, пояснил господин Володин.