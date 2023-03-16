Старшеклассники первыми получат обновленные учебники истории с информацией про СВО

Ученики старших классов и студенты первыми ознакомятся с новыми учебниками истории, в которые был внесен параграф о специальной военной операции.

«Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие обновленные учебники для старших классов - это задача номер один. Параллельно с этим - учебник для среднего профессионального образования, потому что в этом плане у нас совсем все было "запущенно"», - сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе поездки в Кемерово (цитата по «Интерфакс»).

Дату поступления в образовательные учреждения нового учебника он не назвал. В январе 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что новый учебник истории России с главами про спецоперацию на Украине выйдет в марте и будет предназначен для старших классов. Перед его введением в программу учителя пройдут повышение квалификации, отметил тогда министр.

В сентябре 2022 года Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому в рамках школьной программы по истории необходимо включить уроки о специальной военной операции на Украине. Эти занятия предусмотрены для учеников 10-х и 11-х классов. Рособрнадзор сообщал, что после внесения изменения в программы по истории в ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации.

Владимир Мединский прибыл в Кузбасс 16 марта, где выступил с открытой лекцией в Кемеровском государственном университете. Мероприятие состоялось в преддверии всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», который проходит 16 марта.

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Лолита Белова