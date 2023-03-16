Аксенов уверен, что Киеву не удастся захватить Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что у Украины нет шансов взять силой полуостров после укрепления его обороны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются… Они на 100% выполнены, и их реализация максимально позволит минимизировать возможный ущерб»,— заявил господин Аксенов.

По его словам, Киев пытается прощупать с помощью поставляемых западных беспилотников оборону полуострова, но это ничего не даст.

Губернатор также призвал отключить газ зарубежным странам, поставляющим танки Leopard на Украину.

Помимо этого он заявил, что России необходимо дойти до западных границ Украины, а также выступил за возрождение контрразведывательной организации СМЕРШ («Смерть шпионам») по отношению к «пятой колонне».

Ранее господин Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто проявляет неуважение к государственным символам и гимну России, в частности не встает во время его исполнения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь