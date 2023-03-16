В Тюмени суд расторг однополый брак из-за смены пола супругом

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокурора и расторг брак, в котором супруг сменил пол и стал женщиной. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Брак был признан однополым и недействительным с 29 сентября 2022 года.

Напомним, с иском прокуратура обратилась после обращения тюменского комитета ЗАГС, сообщившего, что 33-летний мужчина сменил имя и пол на женский. Ведомство увидело нарушение Семейного кодекса РФ.

Однополые браки в России не регистрируют. Кроме того, согласно последней редакции Конституции РФ, принятой в 2020 году, браком можно считать только союз между мужчиной и женщиной.

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