В Тюмени прокуратура через суд пытается расторгнуть брак мужчины, который сменил пол

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит иск о признании незаконным брака, в котором один из супругов сменил пол. В Объединенной пресс-службе судебной системы региона пояснили, что с иском обратилась прокуратура, посчитавшая такой брак однополым.

Прокурорская проверка была организована после обращения тюменского комитета ЗАГС, сообщившего о том, что 33-летний мужчина сменил имя и пол на женский. В результате ведомство пришло к выводу, что, согласно Семейному кодексу, такой ранее заключенный тюменцем брак нельзя считать законным.

Напомним, однополые браки в России не регистрируют. Кроме того, согласно последней редакции Конституции РФ, принятой в 2020 году, браком можно считать только союз между мужчиной и женщиной.

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