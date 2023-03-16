FT узнала о решении МВФ предоставить Украине кредит на $15,6 млрд

Международный валютный фонд решил утвердить программу многолетнего кредитования Украины. Ее сумма составит $15,6 млрд. Об объявлении программы фонд намерен сообщить в ближайшее время.

Как сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники, переговоры между представителями МВФ и правительства Украины проходили в Варшаве 8-15 марта. По словам представителя фонда, стороны добились «значительного прогресса» в согласовании «набора подходов, которые могли бы лечь в основу поддерживаемой фондом программы».

По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд. В начале февраля FT сообщала, что власти западных стран давят на МВФ, чтобы добиться скорейшего запуска рассчитанной на 3-4 года программы кредитования Украины общей суммой $14-16 млрд.

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