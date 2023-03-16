Айдар Шарафутдинов станет главой Сарапульского района

Главой Сарапульского района избрали первого заместителя главы администрации Айдара Шарафутдинова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В ходе тайного голосования, состоявшегося на сессии совета депутатов района, кандидатуру господина Шарафутдинова поддержали 19 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Его соперником на должность был методист и педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Потенциал» Руслан Шамстдинов.

Напомним, Айдар Шарафутдинов С 2016 года занимает пост первого заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства администрации Сарапульского района. Прежде он также работал главным экономистом и председателем колхоза, замглавы администрации, главой администрации района.

Отметим, что прежний руководитель района Игорь Асабин, занимавший пост с 2008 года, стал заместителем председателя правительства Удмуртии.