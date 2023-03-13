Игорь Асабин официально назначен заместителем председателя правительства Удмуртии

Игорь Асабин избавился от приставки «и.о.» и официально назначен на пост заместителя председателя правительства Удмуртии. Согласно указу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, к своим обязанностям господин Асабин приступил с 7 марта на срок полномочий руководителя республики. В зоне его ответственности находятся сфера строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Напомним, Игорь Асабин, занимавший пост главы Сарапульского района с 2008 года, стал и.о. заместителя председателя правительства региона в декабре 2022 года. На сессии госсовета Удмуртии в феврале 2023 года его кандидатуру для назначения согласовали депутаты.