По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из информации на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Изначально — в 10:05 мск — объявления прозвучали в Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской областях и в самом Киеве. Затем сигналы распространились по всей стране.

О последнем ракетном ударе официальные лица Украины сообщали утром 14 марта. Тогда сообщалось о взрывах в жилых домах Краматорска, расположенного в 100 км от Донецка. Город находится под контролем вооруженных сил Украины.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».