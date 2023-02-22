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Коммерсантъ FM
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Израильская газета сообщила о планах Нетаньяху посетить Киев

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может посетить Киев, сообщили источники Israel Hayom. Как ожидает газета, он может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Источники издания в Киеве сообщили, что в адрес господина Нетаньяху уже передано приглашение, но сроки возможного визита пока не называются.

Как пишет Israel Hayom, визит премьера обсуждается в связи с тем, что недавняя поездка главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев не вызвала негодования со стороны Москвы. Доводом в пользу подготовки визита стала необъявленная поездка на Украину президента США Джо Байдена.

Израильская газета отмечает, что господин Нетаньяху с момента возвращения в должность премьера в конце 2022 года стал делать шаги в сторону Киева. В частности, его министр иностранных дел стал самым высокопоставленным чиновником, посетившим Украину. По информации израильского «13 канала», во время встречи господин Зеленский потребовал от господина Коэна встречи с господином Нетаньяху в Киеве.

Израиль в российско-украинском конфликте поддерживает Киев, однако не отправляет ему вооружение. Господин Нетаньяху обещал, что его правительство вновь рассмотрит возможность отправки оружия.

Об итогах визита господина Коэна на Украину — в материале «Ъ» «Израиль разочаровал Украину».

Леонид Уварчев

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