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Коммерсантъ FM
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В МИД Дании назвали неопасной еще одну бомбу, обнаруженную на трубе «Северного потока»

Власти Дании получили сообщения России о том, что еще одно взрывное устройство может находиться на трубе газопровода «Северный поток», сообщили в МИД страны. В ведомстве добавили, что не считают обнаруженную Россией бомбу опасной.

«Соответствующие органы пришли к выводу, что объект не представляет непосредственной угрозы безопасности и что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов. Власти проводят расследование и внимательно следят за ситуацией, соответствующие органы предоставят дополнительную информацию, когда смогут»,— сообщили в МИД Дании в ответ на запрос ТАСС.

В МИД Дании добавили, что власти страны сообщали России информацию о ходе расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока», а также отвечали на запросы российской стороны.

«Ранее мы проинформировали Россию, что датские власти находятся в процессе оценки безопасности и экологических аспектов и что мы хотим вернуться к их расследованию, как только сможем»,— проводит пресс-служба ведомства слова его главы Ларса Лёкке Расмуссена. Он также напомнил, что Дания предоставила оператору газопровода Nord Stream 2 разрешение на расследование в морских водах, в ходе которого была обнаружена новая бомба.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в ходе исследований «Газпром» обнаружил возможные доказательства наличия еще одного взрывного устройства в 30 км от места подрывов «Северных потоков». По его словам, оно находится на стыке труб — одном из самых уязвимых мест газопроводов.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Спустя полгода после произошедшего западные СМИ опубликовали ряд материалов о том, что к подрыву могла быть причастна проукраинская группировка, не связанная с властями Украины. Украина отрицает виновность своих граждан. В Кремле также не верят в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Олеся Павленко

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