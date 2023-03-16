Жители Лысьвы получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс» за ответственное отношение к оплате тепла и горячей воды

В Лысьве «ЭнергосбыТ Плюс» вручил подарки победителям акции «В Новый год — без долгов!». Обладателями сертификатов крупной торговой сети стали жители города, ответственно относящиеся к платежам за тепло и горячую воду.

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В 2022 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тысяч жителей Пермского края. Шанс получить подарки имели клиенты Группы «Т Плюс» в Перми, Лысьве, Березниках, Чайковском и Краснокамске. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь до 31 декабря 2022 года. Определение победителей прошло путем случайного выбора.

Полный список победителей будет опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Новости».

«Мы поздравляем победителей и благодарим клиентов. Благодаря их ответственному отношению к своим платежным обязанностям энергетики имеют возможность проводить текущие ремонты оборудования и модернизировать систему теплоснабжения на благо всех клиентов. И особенно это важно для жителей Лысьвы, где строится новая современная система теплоснабжения», — подчеркнул руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов - руководитель участка тепловой инспекции по г. Лысьва Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Михаил Петров.

В 2022 году правительство Пермского края подписало трехстороннее концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа и ПАО «Т Плюс» о развитии системы теплоснабжения в Лысьве. Инвестиционные средства пойдут на установку четырех новых блочно-модульных котельных, шести котельных водогрейного типа и реконструкцию трех существующих котельных.

Кроме того, специалистам предстоит переустроить 19 км сетей теплоснабжения и построить резервные водоводы протяженностью порядка 10 км. В результате порядка 60 тыс. жителей Лысьвы будут обеспечены качественными и бесперебойными услугами по поставке тепла и горячей воды.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»