Власти Приморья поддержали жителей пригорода Владивостока в земельном споре с Минобороны

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой урегулировать земельный вопрос в пригороде Владивостока. Ранее стало известно, что военное ведомство на основании документов 1932 и 1939 года добивается аннулирования права собственности на примерно 300 земельных участков в районе Садгород.

«Администрация (Владивостока – "Ъ") предоставила участок моему отцу по инвалидности, который в последствии перешел нам с мужем в пользование. Мы продали квартиру в городе и решили построить дом. Теперь нам пришел иск, с октября живем, как на пороховой бочке, не зная, чем закончится эта история»,— цитирует лидера инициативной группы жильцов Садгорода Любовь Зубареву пресс-служба правительства региона.

«Предварительные выводы экспертов говорят о том, что граждане приобретали и получали участки в разные годы на законных основаниях. Мы уже направили соответствующее письмо в Министерство обороны, и я уверен, что там разберутся в этой истории»,— заявил губернатор Кожемяко по итогам встречи с жителями Садгорода, состоявшейся в среду, 15 марта.

Накануне стало известно, что жители Садгорода стали получать иски от Минобороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. «Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей»,— написал господин Кожемяко в своем Telegram-канале.

Следственное управление СКР по Приморью сообщило о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ведомство намерено проверить информацию о нарушении прав граждан при выдаче им земельных участков в районе Садгород.

Алексей Чернышев, Владивосток