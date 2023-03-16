The Jerusalem Post: Израиль не будет принимать Борреля с официальным визитом

Израильские власти решили, что не будут принимать у себя главу европейской дипломатии Жозепа Борреля с официальным визитом, сообщил источник The Jerusalem Post. Так они отреагировали на его статью в издании Project Syndicate, в которой дипломат провел параллели между действиями палестинских радикалов и израильских силовиков. По информации израильской газеты, господину Боррелю не запрещены частные поездки в страну.

Иерусалим публично подверг критики господина Борреля за его позицию. Глава МИД Израиля Эли Коэн в телефонном разговоре заявил о недопустимости сравнений, которые использовал европейский дипломат. «Нет места для сравнения или попыток установления фальшивого "равновесия" между израильскими жертвами террора и палестинскими террористами, поддерживаемыми палестинской администрацией. Вмешательство ЕС во внутреннюю политику Израиля и финансирование палестинских структур, занимающихся подстрекательством и осуществляющих выплаты семьям террористов, должны быть прекращены»,— заявил израильский министр. Его слова приводятся на сайте МИДа. Глава ведомства также раскритиковал господина Борреля за то, что тот постоянно проводит сравнения «между палестинским террором и израильскими усилиями по борьбе с терроризмом».

Эли Коэн в разговоре с Жозепом Боррелем отметил, что ЕС является стратегическим партнером Израиля. Иерусалим надеется, что Брюссель примет «другой подход», который будет приветствоваться Израилем.

О палестино-израильским урегулированием — в материале «Ъ» «Сергей Лавров сыграл дома, а Энтони Блинкен — на выезде».

Леонид Уварчев