Институт океанологии просит Путина не отчуждать имущество под Геленджиком

Коллектив Южного отделения Института океанологии просит президента РФ Владимира Путина не допустить передачу имущественного комплекса в пользу НИЦ «Курчатовский институт». Об этом пишет «Ъ».

В конце января президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук обратился в Минобрнауки с просьбой передать ему имущественный комплекс Южного отделения ИО РАН. Он сообщил, что институт решил создать в Геленджике филиал «для формирования на территории черноморского побережья экспериментальной базы» комплекса коррозионно-климатических станций.

В феврале Минобрнауки запросило по этому вопросу позицию самого Института океанологии. Он заявил, что «категорически не согласен с отчуждением своего регионального подразделения». По данным коллектива, территория Южного отделения была специально передана институту еще в конце 40-х годов, долгое время ее обустраивали для проведения широкого спектра океанологических исследований.

«Под прикрытием перечисления эфемерных исследований, которые якобы имеют "стратегическое значение для обеспечения безопасности государства", происходит рейдерский захват ценной территории на берегу Черного моря»,— заявили в письме ученые из ИО РАН. Там подчеркнули, что большую часть из перечисленных в письме господина Ковальчука исследований можно вести на любом из свободных участков других российских морей.

«Курчатовский институт» планирует проводить на территории исследования морской коррозии. Но научный руководитель направления «Экология морей и океанов» ИО РАН Михаил Флинт считает, что для этого не нужны территория площадью 20 га и семь крупных лабораторных корпусов.

Директор ИО РАН Алексей Соков напомнил, что за учреждением закреплено выполнение гособоронзаказа, который будет невозможно выполнить, если отнимут землю. Он также заявил, что институт предлагал работать вместе, однако не получил ответа.

В Минобрнауки отмечают, что в данный момент ведомство вырабатывает оптимальную модель использования имущественного комплекса Института океанологии в интересах обеих научных организаций.

Татьяна Ручкина

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