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Губернатор Ленобласти Дрозденко назначил председателем комстроя Виталия Лазуткина

Комитет по строительству Ленинградской области возглавит Виталий Лазуткин. Об этом вечером 15 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Господин Лазуткин вступит в должность с 20 марта. По словам губернатора, он обладает «реальным опытом работы на стройке», в том числе в условиях стрессовых ситуаций и на сложных объектах. Перед ним стоят задачи провести аудит управленческого аппарата, сформировать профессиональную команду, а также «строить в срок, с высоким качеством и без удорожания» объекты, возводимые в рамках национальных проектов и адресной инвестиционной программы.

Напомним, что Виталий Лазуткин руководил строительством Металлургического завода в Киришах и занимался реализацией инвестиционного проекта «Невская Ратуша». Он также занимал пост гендиректора компании «Инжтрансстрой-СПб», которая занималась строительством стадиона на Крестовском острове.

Напомним, что прежний глава комитета по строительству Константин Панратьев ушел в отставку в начале февраля. Примерно в это же время «Ъ-СПб» писал об аресте его зампреда Сергея Шалыгина по подозрению (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Шалыгин вину признал и планирует сотрудничать со следствием.

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