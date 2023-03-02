Экологи пресекли ввоз отходов на незаконный полигон у Верхней Пышмы

Волонтеры Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) во время выездной проверки выявили случай слива жидких отходов на несанкционированном мусорном полигоне рядом с поселком Нагорный на территории округа Верхней Пышмы, сообщили в пресс-службе организации.

По данным РЭО, за день на свалку приезжает пять-шесть ассенизаторских машин с отходами от насыщенно-черного до коричневого цветов, которую водители грузовиков называли технической водой. «Что содержится в опасной жидкости, может разъяснить только экспертиза. Организаторы нелегального полигона таким способом якобы проливают территорию, на которой проводят рекультивацию карьера, для избегания пожаров. По словам местных жителей, мусор здесь уже возгорался осенью прошлого года»,— пояснили в пресс-службе.

В ходе проверки активисты вызвали полицию для фиксации факта незаконной деятельности. При этом выяснить на месте, какой организации принадлежали отходы, экологам не удалось.

«Наши активисты проделывают огромную работу, чтобы не допустить экологической катастрофы в этом районе, но очевидно, что заботы одних волонтеров недостаточно. Я надеюсь, что к этой работе подключатся все компетентные структуры — Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, полиция. Местные жители справедливо боятся возгораний на этой свалке, а учитывая, как организована вся ее деятельность, опасения людей о том, что огонь может перекинуться и на расположенный неподалеку полигон, где в свое время происходила утилизация артснарядов, вполне резонны»,— отметил председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Ранее экологи выяснили, что в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. Сюда свозят строительные отходы, а также проводят их сортировку. По результатам проверок, собственнику участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Напомним, в январе на незаконной свалке бытовых отходов в Екатеринбурге произошел пожар: площадь возгорания достигла 500 кв. м.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Ирина Пичурина