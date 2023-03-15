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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор Краснов сообщил о выведении пяти стратегических предприятий из-под иностранного контроля

По решению суда из-под иностранного контроля выведены пять российских стратегических предприятий, еще четыре ожидают своей очереди. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года с участием президента Владимира Путина. Названия предприятий Игорь Краснов не указал.

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения, и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем дела в стадии рассмотрения»,— заявил генпрокурор.

В январе 2022 года Федеральная антимонопольная служба предложила изымать акции у иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическими предприятиями в России с нарушением закона, сообщал Forbes. В декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий санкции за приобретение акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии.

В марте 2023 года фракция «Справедливая Россия — За правду» направила на заключение в правительство законопроект, который устанавливает требование к стратегическим организациям находиться под российской юрисдикцией. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на документ.

Мария Федотова

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