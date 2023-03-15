Генпрокурор Краснов сообщил о выведении пяти стратегических предприятий из-под иностранного контроля

По решению суда из-под иностранного контроля выведены пять российских стратегических предприятий, еще четыре ожидают своей очереди. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года с участием президента Владимира Путина. Названия предприятий Игорь Краснов не указал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения, и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем дела в стадии рассмотрения»,— заявил генпрокурор.

В январе 2022 года Федеральная антимонопольная служба предложила изымать акции у иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическими предприятиями в России с нарушением закона, сообщал Forbes. В декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий санкции за приобретение акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии.

В марте 2023 года фракция «Справедливая Россия — За правду» направила на заключение в правительство законопроект, который устанавливает требование к стратегическим организациям находиться под российской юрисдикцией. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на документ.

Мария Федотова