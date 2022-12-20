Инвестор без пакета

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции за приобретение акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии. За такое нарушение приобретенный пакет может быть изъят в доход государства. На практике случаи несогласованных покупок встречаются, но сейчас дело ограничивается лишением иностранного инвестора права голоса по приобретенным акциям. Юристы полагают, что предложенное расширение может стимулировать инвесторов к соблюдению закона под страхом утраты активов, но при этом создаст правовую неопределенность и не поспособствует новым иностранным вложениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, продолжающий логику ужесточения контроля за иностранными инвестициями в российские стратегические предприятия. В законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ) планируется закрепить возможность изъятия в пользу государства акций, предоставляющих инвестору прямой или косвенный контроль над такими предприятиями и приобретенных при этом с нарушениями. Помимо этого, предусматривается возможность взыскания с иностранного инвестора по иску «стратега» убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных ему в результате сделки, совершенной с нарушением 57-ФЗ.

К стратегическим относятся, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса, недропользователи и компании, занимающиеся добычей водных биологических ресурсов. Сейчас сделки, в результате которых инвестор приобретает (прямо или косвенно) более 50% голосующих акций, должны пройти процедуру согласования с правительственной комиссией. Нарушения при совершении подобных сделок — явление нередкое. Разработавшая законопроект Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поясняла ранее, что ежегодно участвует примерно в десятке таких судебных разбирательств (см. “Ъ” от 21 января).

Сейчас сделки, совершенные с нарушением 57-ФЗ, признаются ничтожными — по общему правилу в таких случаях применяется двусторонняя реституция, то есть стороны должны вернуть друг другу все полученное по сделке. На случай, если это невозможно (например, компания-продавец ликвидировалась), законом предусмотрена специальная санкция — лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров.

Однако, согласно Гражданскому кодексу (ГК), если сделка «противоречит основам правопорядка или нравственности», суд может взыскать в доход РФ все полученное сторонами, если они действовали умышленно,— в случаях, прямо предусмотренных законом. Как отмечается в пояснительной записке, такая возможность уже следует из 57-ФЗ (хотя в нем и не предусмотрена), но «в целях корреляции» норм закона о «стратегах» и ГК это следует дополнительно описать для «правовой определенности».

В ходе общественного обсуждения проекта на него поступили замечания от бизнеса — например, «Вымпелком», как следует из опубликованной на redulation.gov.ru информации, предлагал ограничить перечень случаев, когда может применяться «такая крайняя мера» (например, сделками в отношении предприятий ОПК), ЛУКОЙЛ отмечал, что инициатива ФАС создаст возможности для злоупотреблений и окажет негативное влияние на инвестклимат. Отметим, что правоприменительная практика уже идет по обозначенному ФАС пути — в этом году, например, было вынесено решение об обращении в доход государства акций Мурманского рыбного порта (см. “Ъ” от 8 октября).

Юристы весьма настороженно оценивают законопроект. Адвокат Forward Legal Олег Шейкин отмечает, что «целью 57-ФЗ является недопущение ситуации, при которой управление стратегическим предприятием оказывается в руках иностранного инвестора, и с этой задачей вполне справляется текущая санкция в виде лишения права голоса». Соглашается с этим и руководитель направления по согласованию сделок M&А Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина, отмечая, что этот механизм «в достаточной степени» защищает интересы государства, не позволяя иностранному инвестору, например, вывести прибыль и одобрить невыгодные сделки. Видимо, полагает Олег Шейкин, власти считают эту меру недостаточной — «без изменений в закон госорганам приходится искать иные механизмы изъятия акций в доход государства — например, через оспаривание приватизации стратегических предприятий».

Юрист BGP Litigation Екатерина Баранова отмечает, что «фактически проектом устанавливается основание для конфискации — с одной стороны, это будет стимулировать соблюдение закона под страхом утраты активов, с другой — очевидно, не будет способствовать новым вложениям иностранных инвесторов». Более того, отмечает Анна Митрошкина, не предлагается решений, как разграничивать основания для изъятия активов в доход государства и для лишения права голоса, что «подрывает принцип правовой определенности».

Евгения Крючкова