Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестор без пакета

Купленные с нарушениями акции «стратегов» предложено изымать в пользу государства

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции за приобретение акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии. За такое нарушение приобретенный пакет может быть изъят в доход государства. На практике случаи несогласованных покупок встречаются, но сейчас дело ограничивается лишением иностранного инвестора права голоса по приобретенным акциям. Юристы полагают, что предложенное расширение может стимулировать инвесторов к соблюдению закона под страхом утраты активов, но при этом создаст правовую неопределенность и не поспособствует новым иностранным вложениям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, продолжающий логику ужесточения контроля за иностранными инвестициями в российские стратегические предприятия. В законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ) планируется закрепить возможность изъятия в пользу государства акций, предоставляющих инвестору прямой или косвенный контроль над такими предприятиями и приобретенных при этом с нарушениями. Помимо этого, предусматривается возможность взыскания с иностранного инвестора по иску «стратега» убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных ему в результате сделки, совершенной с нарушением 57-ФЗ.

К стратегическим относятся, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса, недропользователи и компании, занимающиеся добычей водных биологических ресурсов. Сейчас сделки, в результате которых инвестор приобретает (прямо или косвенно) более 50% голосующих акций, должны пройти процедуру согласования с правительственной комиссией. Нарушения при совершении подобных сделок — явление нередкое. Разработавшая законопроект Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поясняла ранее, что ежегодно участвует примерно в десятке таких судебных разбирательств (см. “Ъ” от 21 января).

Сейчас сделки, совершенные с нарушением 57-ФЗ, признаются ничтожными — по общему правилу в таких случаях применяется двусторонняя реституция, то есть стороны должны вернуть друг другу все полученное по сделке. На случай, если это невозможно (например, компания-продавец ликвидировалась), законом предусмотрена специальная санкция — лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров.

Однако, согласно Гражданскому кодексу (ГК), если сделка «противоречит основам правопорядка или нравственности», суд может взыскать в доход РФ все полученное сторонами, если они действовали умышленно,— в случаях, прямо предусмотренных законом. Как отмечается в пояснительной записке, такая возможность уже следует из 57-ФЗ (хотя в нем и не предусмотрена), но «в целях корреляции» норм закона о «стратегах» и ГК это следует дополнительно описать для «правовой определенности».

В ходе общественного обсуждения проекта на него поступили замечания от бизнеса — например, «Вымпелком», как следует из опубликованной на redulation.gov.ru информации, предлагал ограничить перечень случаев, когда может применяться «такая крайняя мера» (например, сделками в отношении предприятий ОПК), ЛУКОЙЛ отмечал, что инициатива ФАС создаст возможности для злоупотреблений и окажет негативное влияние на инвестклимат. Отметим, что правоприменительная практика уже идет по обозначенному ФАС пути — в этом году, например, было вынесено решение об обращении в доход государства акций Мурманского рыбного порта (см. “Ъ” от 8 октября).

Юристы весьма настороженно оценивают законопроект. Адвокат Forward Legal Олег Шейкин отмечает, что «целью 57-ФЗ является недопущение ситуации, при которой управление стратегическим предприятием оказывается в руках иностранного инвестора, и с этой задачей вполне справляется текущая санкция в виде лишения права голоса». Соглашается с этим и руководитель направления по согласованию сделок M&А Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина, отмечая, что этот механизм «в достаточной степени» защищает интересы государства, не позволяя иностранному инвестору, например, вывести прибыль и одобрить невыгодные сделки. Видимо, полагает Олег Шейкин, власти считают эту меру недостаточной — «без изменений в закон госорганам приходится искать иные механизмы изъятия акций в доход государства — например, через оспаривание приватизации стратегических предприятий».

Юрист BGP Litigation Екатерина Баранова отмечает, что «фактически проектом устанавливается основание для конфискации — с одной стороны, это будет стимулировать соблюдение закона под страхом утраты активов, с другой — очевидно, не будет способствовать новым вложениям иностранных инвесторов». Более того, отмечает Анна Митрошкина, не предлагается решений, как разграничивать основания для изъятия активов в доход государства и для лишения права голоса, что «подрывает принцип правовой определенности».

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...