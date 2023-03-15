Госдума одобрила в первом чтении право командиров сажать на гауптвахту без решения суда

Депутаты Госдумы одобрили изменение правил применения такого вида взыскания, как дисциплинарный арест, в период мобилизации, действия военного положения и в военное время в первом чтении. Сейчас дисциплинарный арест назначается гарнизонными военными судами, однако они не располагаются в местах дислокации войск на линии фронта.

Гауптвахта — помещение для содержания военных под арестом.

«Такое состояние дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи»,— говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ полномочиями по применению дисциплинарного ареста без решения суда. Речь идет о грубых дисциплинарных проступках.

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Мария Федотова