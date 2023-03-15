Сергей Бочаров перешел из нижегородского правительства в мастерскую «Сенеж»

Первым проректором мастерской управления «Сенеж» (проект «Россия — страна возможностей») назначен Сергей Бочаров. До марта 2023 года он занимал должность министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области.

Мастерской «Сенеж» с февраля руководит бывший заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

«Начинается новый этап — развитие большого федерального проекта в команде с Андреем Бетиным. Что я буду делать дальше? Создавать лидерский университет мирового уровня, объединять регионы в совокупности сетевого партнерства. Расширять команду, работать для любимого Нижнего Новгорода. Чтобы он и еще много городов России стали лучше, в них росли лидерские команды»,– написал Сергей Бочаров во «ВКонтакте».

Анастасия Еремина