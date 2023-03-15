Кубанские «Новые люди» объяснили инициативу партии о «декриминализации лайков» в соцсетях

Руководитель кубанского отделения «Новых людей» в Краснодарском крае Никита Сирезетдинов объяснил разработанный партией законопроект о запрете штрафовать граждан за реакции в соцсетях. По его словам, общество устало от запретов, нельзя рассматривать лайки в соцсетях как действия по возбуждению ненависти и дискредитации армии.

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«Судить за лайки - это выстрел в ногу для власти. Подобные меры лишь отталкивают людей и создают недоверие. Ведь грустный смайлик под постом на тему СВО может означать как критику, так и переживание человека происходящим событиям. В начале марте на партийной конференции "Новые люди" рассказали об идее русской мечты. Она включает в себя свободу. Люди устали от того, что их кошмарят запретами. У нас даже есть мем "запрещаем запрещать". Суды и так перегружены, надеюсь, в Госдуме нас поддержат и осужденных за лайки и эмодзи в соцсетях больше не будет», - прокомментировал господин Сирезетдинов инициативу товарищей по партии.

Ранее партия «Новые люди» сообщила в своем Telegram, что ее депутаты подготовили проект поправок в статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием на то, что они не распространяются на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях. В посте говорится, что российскую армию нельзя дискредитировать лайком, зато бессмысленные наказания и новые запреты сильно накаляют обстановку в стране. «Новые люди» заявляют, что сплотить людей сможет только понимание общих целей, а не страх оказаться в суде за лайк и вычитывание постов в соцсетях с юристом.

Обе статьи КоАП – 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды) и 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ) – предусматривают возбуждение уголовного дела в случае повторения такого правонарушения более двух раз в течение года.

В пояснительной записке к проекту, с которым ознакомился “Ъ”, приводится в пример решение Ленинского райсуда Барнаула, который в июле 2022 года оштрафовал преподавателя Алексея Аргунова именно «за лайки», посчитав, что он «публично выразил эмоции в виде выставления отметки к публикациям» в соцсети. Между тем привлечение к ответственности только за выражение эмоций, по мнению авторов поправок, противоречит позиции Верховного суда, который еще в 2018 году в постановлении по делам об экстремизме обязал суды в каждом конкретном случае устанавливать наличие умысла на возбуждение вражды.

Михаил Волкодав

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